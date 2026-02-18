Косметический завод в Дубне запустил третью очередь производства

Современный высокотехнологичный завод, специализирующийся на разработке и выпуске дерматологической и косметической продукции полного цикла, выходит на новый этап развития: здесь запущена третья очередь производства на площади 5 600 квадратных метров.

Новые мощности позволяют выпускать до 100 000 единиц продукции в сутки. Ассортимент насчитывает более 500 наименований продуктов — от базового ухода до высокотехнологичных дерматологических решений. В том числе расширилось производство солнцезащитных продуктов. Это современные УФ-средства с витаминами А, Е, D на основе безопасных химических и физических фильтров, которые обеспечивают гарантированную проверенную клиническими исследованиями высокую степень защиты от солнца.

Вся продукция проходит строгий контроль качества и одобрена дерматологами. В линейке есть даже средства для детей от 6 месяцев. Продукция предприятия представлена в ритейле, аптеках и на маркетплейсах в России, странах СНГ, Азии и Ближнего Востока. В этом году компания планирует выйти на объем до трех миллионов единиц продукции в месяц и продолжить развитие автоматизации производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.