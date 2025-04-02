Корпорация МСП предоставила банкам лимиты поручительств на сумму 23 млрд руб

Корпорация МСП предоставила банкам-партнерам лимиты «зонтичных» поручительств на сумму 23 млрд рублей, которые позволят российскому малому и среднему бизнесу привлечь не менее 46 млрд рублей кредитных средств во II квартале 2025 года. В выделенном лимите заложены 3 млрд рублей «зонтичных» поручительств для микрокредитования, что обеспечит возможность получения предпринимателями до 6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Мы продолжаем наращивать доступ МСП к заемному финансированию и стимулировать банки к увеличению кредитования малого и среднего бизнеса. Механизм «зонтичных» поручительств помогает развивать компании, формирующие экономику предложения, расширять действующие и создавать новые производства, а также наращивать объемы выпуска продукции, в том числе для импортозамещения в разных отраслях», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что «зонт» важен при запуске новых производств и новых брендов, в том числе в креативной индустрии, когда предпринимателям не хватает или вовсе нет собственного залога. За счет «зонтичных» поручительств до 2030 года малый и средний бизнес суммарно сможет привлечь не менее 1,3 трлн рублей банковских кредитов.

На второй квартал 2025 года в число кредитных организаций, получивших дополнительные лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП, вошли Альфа-Банк, Банк Санкт-Петербург, ВТБ, Газпромбанк, Левобережный, МСП Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк, УРАЛСИБ. Также выданные ранее лимиты доступны в банках АК Барс, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, ГЕНБАНК и Т-Банк.

«Зонтичные» поручительства корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей, а сумма кредита — до 2 млрд рублей, при сроке до 10 лет. Механизм «зонтичных» поручительств создан по поручению президента Владимира Путина и с 2025 года реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.