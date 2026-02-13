Корпорация МСП и Авито откроют спецтрек для креативных индустрий в Подмосковье

Корпорация МСП и Авито запустят специальную номинацию для креативных индустрий в рамках федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» в 2026 году. Участники смогут получить экспертную поддержку, бонусы на продвижение и гранты, сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

Авито Услуги стали партнером конкурса «Создай НАШЕ», организованного агентством стратегических инициатив, корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива». В специальной номинации «Креативные индустрии» молодые предприниматели смогут получить экспертное сопровождение по проектам в сферах графического дизайна, геймдева, IT-разработки, ивент-менеджмента, фото- и видеопродакшна, а также искусства.

Команда «Авито Услуг» поможет участникам с разработкой концепции и выходом на первые сделки. После обучения конкурсанты получат бонусы для продвижения своих услуг на платформе Авито. Финалисты смогут воспользоваться эксклюзивной рыночной аналитикой и персональными консультациями по стратегии развития бизнеса. Победителям предоставят бюджет на продвижение, доступ к аналитике и сессии с топ-менеджментом.

В 2026 году максимальный возраст участников конкурса увеличен до 35 лет. Подать заявку могут предприниматели от 14 до 35 лет по направлениям «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет». Прием заявок открыт до 10 марта. После этого участники пройдут обучение на платформе МСП.РФ и подготовят проекты для запуска или масштабирования бизнеса.

Имена 100 победителей, которые получат по 1 млн рублей и возможность пройти акселерационную программу корпорации МСП, объявят в мае 2026 года на форуме молодых предпринимателей в Москве.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.