Контейнер с товарами подмосковных производителей отправили на экспорт в ОАЭ

Московская область организовала отправку сборного груза с товарами региональных производителей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

О поддержке, доступной в рамках экспортного сервиса «Контейнер для МСП», рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Это уже третий контейнер с товарами подмосковных производителей, отправленный регионом на экспорт в рамках сервиса «Контейнер для МСП». В этот раз услугой воспользовались производитель снэков ООО «Соломон-Трейд» из Одинцово и производитель шоколадных конфет компания «Деловое партнерство» из Подольска. Суммарно предприятиями отправлено 8 паллет, включая 14 новых товарных позиций. Ориентировочная стоимость отгрузки составляет 20 тыс. долларов», — сообщила Зиновьева.

Она отметила, что компании не первый раз пользуются сервисом «Контейнер для МСП». Ранее контейнер с товарами пяти подмосковных экспортеров, включая ООО «Соломон-Трейд» и ООО «Деловое партнерство», также был направлен в ОАЭ. Затем их продукция была размещена на полках местных супермаркетов в рамках сервиса «Листинг в зарубежных торговых сетях».

Узнать подробнее о сервисе «Контейнер для МСП» и подать заявку на получение этой услуги можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.