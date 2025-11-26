Конституционный суд: автоизменение цены контракта при повышении НДС недопустимо

В России Конституционный суд (КС) вынес постановление по жалобе ВТБ, оно касалось вопроса автоматического изменения цены контракта при росте ставки НДС. Суд счел это недопустимым, пишут «Ведомости» .

Банк в жалобе попросил КС признать не соответствующими Конституции РФ п. п. 1 и 2 ст. 424 ГК РФ (установление цены договора), пп. «а» п. 1 ст. 1 закона от 31 июля 2020 года № 265 об изменениях в Налоговый кодекс страны (меняет условия предоставления льгот по уплате НДС для IT-компаний).

По мнению экспертов, итоговая позиция суда в споре о том, какая сторона договора должна брать на себя издержки, если ставка НДС для поставщика увеличится из-за изменений в законе, была компромиссной.

С одной стороны, КС удовлетворил требования банка и признал, что есть законодательный пробел, который позволяет поставщику в одностороннем порядке перекладывать рост НДС в цену договора с контрагентом, у которого нет права на вычет. С другой стороны, суд отметил, что изменение цены на фоне роста налога законно, если применялись регламентированные законом процедуры. Например, принятое покупателем предложение скорректировать стоимость или расторгнуть контракт, а еще обращение в суд за изменением условий документа.

В постановлении КС особо подчеркнул, что если стороной контракта являются физлица, то для них (если они не предприниматели) закон РФ не предполагает права на вычет налога. Поэтому переложение издержек на физлиц в подобной ситуации нарушает равенство сторон договора.

