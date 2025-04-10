Консолидированный бюджет Подмосковья показал рост доходов на 15% в I квартале

За I квартал 2025 года налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета Московской области превысили уровень аналогичного периода прошлого года на 14,9%, достигнув 304 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет достигли 241 млрд рублей, увеличившись на 14,3%. В бюджеты муниципальных образований поступило 63 млрд рублей, что на 17,6% выше уровня I квартала 2024 года.

Поступления в консолидированный бюджет от налога на прибыль увеличились на 2,8% до 102 млрд рублей, причем наибольший вклад внесли торговля (в сумме 36,1 млрд рублей, +11,4%), обрабатывающая промышленность (30,1 млрд рублей, +18,9%) и финансовый сектор (8,5 млрд рублей, +19,6%).

Доходы консолидированного бюджета от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 22,2% до 112 млрд рублей, главным образом благодаря росту зарплатного фонда. Лидируют по объему налоговых платежей торговые компании — 26 млрд рублей (+18,9%), следом идут предприятия обрабатывающего сектора — 21 млрд рублей (+17,5%), логистики — 9 млрд рублей (+20,7%) и науки — 9 млрд рублей (+9,1%).

Поступления по налогам на совокупный доход выросли на 14,5% до 16 млрд рублей, налогам на имущество — на 11,5% до 28 млрд рублей.

Неналоговая составляющая консолидированного бюджета достигла уровня в 26 млрд рублей, увеличившись на 49,7%. Основным фактором роста стали доходы от размещения средств бюджета на едином казначейском счете.

По результатам первого квартала 2025 года наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продемонстрировали городские округа Талдомский, Лосино-Петровский, Щелково, Подольск и Луховицы.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.