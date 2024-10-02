Конфликт на Ближнем Востоке не влияет прямо на курс рубля

Влияние ближневосточного конфликта на рубль может проявляться через динамику цены на нефть, однако покупка валюты в ФНБ по бюджетному правилу со стороны Минфина в октябре может нивелировать позитивные стороны этих событий для российской валюты, сообщили РИАМО аналитики Freedom Finance Global.

По их мнению, конфликт на Ближнем Востоке не влияет напрямую на рубль. В рублях Россия рассчитывается пока только с Ираном, хотя точный объем торговли в рублях между Ираном и РФ неизвестен. В основном влияние ближневосточного конфликта на рубль может проявляться через динамику цены на нефть. За первые два дня октября цена Brent уже взлетела на 5,4%, и в среду это привело к укреплению рубля по отношению к доллару и евро.

Если продолжающееся обострение на Ближнем Востоке нанесет ущерб какой-либо топливно-энергетической инфраструктуре в любой из конфликтующих стран, мировые цены на нефть продолжат идти вверх. Для рубля рост цен на нефть будет благоприятен.

Вместе с тем на этой неделе Минфин объявит об объеме покупок валюты в ФНБ по бюджетному правилу на октябрь, и если в октябре объем покупок валюты не снизится по сравнению с сентябрем, то позитивные стороны влияния ближневосточного конфликта на рубль могут нивелироваться, прокомментировали в Freedom Finance Global.

«Если конфликт слишком затянется, на много месяцев вперед, то его влияние на нефтяные цены может быть достаточно быстро учтено в нефтяных котировках, а значит, и на рубль он не будет оказывать существенного влияния. Мы ожидаем, что в октябре рубль может колебаться в рамках 89-96 рублей за доллар», — отметили аналитики.