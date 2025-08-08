Кондитерская фабрика «Сокол» в Дмитровском округе увеличит производительность

На предприятии состоялось стартовое совещание при участии специалистов подмосковного Регионального центра компетенций (РЦК). Пилотным потоком был определен процесс производства наиболее массового продукта — «Зефир «Бело-розовый» с ароматом ванили и малины 340 гр».

В ближайшее время совместно со специалистами РЦК рабочая группа предприятия приступит к диагностике текущего состояния пилотного потока, которая позволит выявить этапы производства, требующие улучшения. Затем при содействии специалистов РЦК будет разработан план мероприятий и внедрены технологии бережливого производства в рамках федерального проекта. Полученный опыт впоследствии будет масштабирован и на другие участки производства.

Также в рамках стартового совещания были поставлены задачи сократить время протекания процесса минимум на 15%, уменьшить незавершенное производство на 10%, а также увеличить выработку на рабочих местах минимум на 15%.

Кондитерская фабрика «Сокол» работает более 30 лет и производит более 40 тонн продукции в день. На фабрике применяется инновационная технология производства зефира, которая включает аэрацию массы в среде пищевого газа под высоким давлением. Это обеспечивает нежную, однородную структуру с мельчайшими пузырьками, увеличивает срок хранения продукции и сохраняет натуральный вкус ингредиентов.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.