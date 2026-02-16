Кондитерская фабрика из Балашихи представила продукцию на выставке «Продэкспо-2026»

Кондитерская фабрика «В.А.Ш. Шоколатье» из Балашихи приняла участие в международной выставке «Продэкспо-2026», которая прошла в «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фабрика «В.А.Ш. Шоколатье» представила на выставке уникальные мультизлаковые конфеты в глазури. Продукция предприятия поставляется во все регионы России и экспортируется в 35 стран.

Во время выставки эксперты компании провели консультации для гостей, рассказали о товарах и специальных предложениях для бизнес-партнеров.

В этом году «Продэкспо-2026» объединила 2 000 компаний из более чем 35 стран, представив широкий ассортимент продуктов — от базовых до деликатесов. Мероприятие ежегодно становится площадкой для презентации новых торговых марок и инновационных товаров.

Производственная площадка «В.А.Ш. Шоколатье» работает в Балашихе с 2017 года. Здесь налажено производство глазури из какао европейских производителей и действует собственная лаборатория по разработке злаковых хлопьев в глазури «хрустящий шоколад».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.