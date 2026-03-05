сегодня в 18:15

Кондитер из Солнечногорска представила Подмосковье в гастропроекте

Кондитер из городского округа Солнечногорск Екатерина Планкина приняла участие в крупном гастрономическом проекте по созданию десертов для концертов Филиппа Киркорова. В инициативе объединились 25 мастеров из России и зарубежья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Екатерина Планкина занимается созданием десертов с 2017 года. В рамках проекта она разработала сладкие изделия, вдохновленные известными песнями Филиппа Киркорова. Десерты готовили специально для концертных выступлений артиста. Участие в проекте стало для кондитера важным этапом профессионального развития.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что регион располагает широкими возможностями для кулинарных экспериментов. Местные производители обеспечивают рынок качественным сырьем — от ягод до орехов.

Так, в 2025 году в Подмосковье собрали около 2,5 тыс. тонн ягод. Объем производства орехов превысил 41,4 тыс. тонн. Разнообразие и доступность ингредиентов создают основу для развития гастрономии и реализации творческих проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.