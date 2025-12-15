Кому положено денежное поощрение в виде 13-й зарплаты в 2025 году
Многие компании практикуют выплату так называемой 13-й заработной платы. Несмотря на устоявшееся название, юридически это именно премия, а не обязательная составляющая оклада, рассказали РИАМО эксперты.
Правовая основа 13-й зарплаты регулируется не Трудовым кодексом напрямую, а внутренними документами организации: положением об оплате труда, коллективным договором или индивидуальными трудовыми соглашениями, отмечает ведущий бухгалтер коммуникационного агентства PR Partner Екатерина Анишина.
«Право на получение подобной премии, а также ее конкретный размер и условия начисления целиком зависят от политики работодателя. Ключевые факторы, влияющие на выплату: финансовые результаты компании по итогам года, выполнение плановых показателей, а также общий трудовой вклад конкретного специалиста», — говорит Анишина.
13-я зарплата — это премия, которую выплачивают чаще всего в конце календарного года, перед январскими праздниками, поэтому ее также называют новогодней премией, отмечает к. э. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. В соответствии с ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса РФ, премия носит стимулирующий характер и входит в состав заработной платы вместе с окладом и другими выплатами.
«С точки зрения законодательства 13-я зарплата относится к поощрениям за труд и облагается НДФЛ. Так как премии — часть зарплаты, за отчисления в налоговую отвечает работодатель», — подчеркивает эксперт.
Обычно во внутренних документах прописывают такие условия 13 зарплаты, говорит Щербаченко:
• премия полагается всем работникам;
• премия предоставляется только сотрудникам с опытом работы более года;
• премия не начисляется работникам с дисциплинарными взысканиями;
• премия доступна только для определенных должностей (например, руководителям / менеджерам);
• премия предоставляется только тем, кто выполнил план.
