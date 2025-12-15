Кому положено денежное поощрение в виде 13-й зарплаты в 2025 году

Многие компании практикуют выплату так называемой 13-й заработной платы. Несмотря на устоявшееся название, юридически это именно премия, а не обязательная составляющая оклада, рассказали РИАМО эксперты.

Правовая основа 13-й зарплаты регулируется не Трудовым кодексом напрямую, а внутренними документами организации: положением об оплате труда, коллективным договором или индивидуальными трудовыми соглашениями, отмечает ведущий бухгалтер коммуникационного агентства PR Partner Екатерина Анишина.

«Право на получение подобной премии, а также ее конкретный размер и условия начисления целиком зависят от политики работодателя. Ключевые факторы, влияющие на выплату: финансовые результаты компании по итогам года, выполнение плановых показателей, а также общий трудовой вклад конкретного специалиста», — говорит Анишина.

13-я зарплата — это премия, которую выплачивают чаще всего в конце календарного года, перед январскими праздниками, поэтому ее также называют новогодней премией, отмечает к. э. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. В соответствии с ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса РФ, премия носит стимулирующий характер и входит в состав заработной платы вместе с окладом и другими выплатами.

«С точки зрения законодательства 13-я зарплата относится к поощрениям за труд и облагается НДФЛ. Так как премии — часть зарплаты, за отчисления в налоговую отвечает работодатель», — подчеркивает эксперт.

Обычно во внутренних документах прописывают такие условия 13 зарплаты, говорит Щербаченко:

• премия полагается всем работникам;

• премия предоставляется только сотрудникам с опытом работы более года;

• премия не начисляется работникам с дисциплинарными взысканиями;

• премия доступна только для определенных должностей (например, руководителям / менеджерам);

• премия предоставляется только тем, кто выполнил план.

