Комплекс по переработке специй появится в Подмосковье в 2027 году

В Щелкове идет строительство комплекса по хранению и переработке специй. На объекте возводят комплекс общей площадью 14,7 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Планируется завершить проект во II квартале 2027 года. Строительные работы будут проходить в три этапа.

На первом этапе возведут производственный и административно-бытовой корпуса площадью 1,4 тыс. кв. м. Затем последует строительство склада площадью 5,8 тыс. кв. м, а завершит проект возведение еще одного склада площадью 7,4 тыс. кв. м.

После завершения строительства здесь разместят склады для хранения сырья и готовой продукции, цеха с мельницами для перемалывания специй, сахара и соли, а также линии для фасовки и упаковки готовых продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.