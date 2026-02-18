Компания Zota открыла производство электрических котлов в ICPARK Коледино Подмосковья

Производитель отопительной техники Zota стал резидентом цифрового промышленного коворкинга ICPARK Коледино в городском округе Подольск и планирует выпускать электрические котлы на площади 2 тысячи кв. м, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ICPARK Коледино расположен в 20 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, рядом с аэропортом Домодедово. Резидентам парка доступны современные инженерные решения, офисы класса А, развитая инфраструктура и удобная логистика. Среди объектов инфраструктуры — арт-объекты, посвященные истории российской промышленности.

Девелопером парка выступает INDUSTRIAL CITY. Общая площадь здания составляет 105 тысяч кв. м. В числе резидентов — научно-производственные, фармацевтические, логистические компании и предприятия легкой промышленности.

Информация о поддержке бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области. Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что индустриальные парки региона востребованы у отечественных и зарубежных инвесторов, включая партнеров из Китая, Индии и Беларуси.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.