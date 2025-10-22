Компания Wildberries & Russ купила туроператора Fun&Sun

Компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») приобрела крупного российского туроператора у компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. По предварительным оценкам, сумма сделки составила около 200 миллионов долларов, сообщает газета «Известия» .

Ранее РВБ стала владельцем аэропорта Магас в Ингушетии, получила в качестве залога полный контроль над операционной деятельностью сети «Рив Гош», а также вошла в число участников приватизации почтовой компании UzPost в Узбекистане.

По мнению аналитиков, подобный шаг свидетельствует о стремлении маркетплейса укрепить свои позиции на туристическом рынке, где в настоящее время лидируют его основные конкуренты — Ozon и «Яндекс».

Fun&Sun, ранее известная как «TUI Россия», является крупным российским туроператором. Компания была создана в 2009 году путем объединения VKO Group и Mostravel. Это было совместное предприятие (СП) между «Севергрупп» и TUI Group, причем контрольный пакет акций TUI Group с 2008 года принадлежал кипрской компании Unifirm Ltd, владельцем которой являлся Алексей Мордашов. В 2022 году компания прошла ребрендинг и объявила о новом наименовании.

