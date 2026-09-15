Компания в Видном оптимизирует сборку вакуумных печей

Компания «Эс Ти Кроун» из Видного приступила к федеральному проекту «Производительность труда» и намерена сократить время сборки вакуумных печей на 15%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие «Эс Ти Кроун» в Видном стало участником федерального проекта «Производительность труда». Пилотным потоком выбрана сборка вакуумных печей.

Компания более 20 лет разрабатывает и выпускает промышленное термическое оборудование, включая вакуумные печи для обработки металлов. Предприятие также модернизирует и автоматизирует действующее оборудование.

Специалисты Регионального центра компетенций Московской области вместе с сотрудниками компании определили этапы работы и предварительные ориентиры. Планируется на 15% сократить время сборки вакуумных печей и на столько же увеличить выработку. Точные показатели определят после диагностики и замеров производственного потока. Затем эксперты проанализируют каждый этап, выявят потери времени и подготовят решения для оптимизации сборки.

Участники проекта при поддержке экспертов РЦК Московской области могут бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства. Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», заявку можно подать на ИТ-платформе «Производительность.рф».

О мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.