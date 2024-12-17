Компания в Подмосковье наладила выпуск бельгийского шоколада

В ОЭЗ «Дубна» недавно было запущено производство бельгийского шоколада ALEXANDRA Le Chocolat, сообщает пресс-служба администрации горокруга Дубна.

В дружественной обстановке сотрудники управляющей компании ОЭЗ «Дубна» поздравили компанию с открытием и пожелали успехов в их сладком начинании.

Идея бизнеса — это мечта детства, которую создателю удалось пронести через года и реализовать. Шоколадный дом ALEXANDRA Le Chocolat был основан в 2010 году.

В планах компании не только расширение ассортимента, но и сотрудничество с местными производителями, а также выход на новый уровень.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций, мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.