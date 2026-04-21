Компания в Коломне выпустила 260 тыс изделий с начала 2025 года

Компания «Торговый дом АДЛ» произвела более 260 тыс. единиц инженерного оборудования на новом предприятии в Коломне с начала 2025 года. Производство запустили после ввода цеха в эксплуатацию в декабре 2024 года при поддержке региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Новый производственный объект по выпуску оборудования для ЖКХ и строительства компания ввела в эксплуатацию в конце декабря 2024 года. Проект реализован при поддержке правительства Московской области: земельный участок под строительство был предоставлен по упрощенной процедуре без торгов.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что в строительство и запуск цеха инвестировано 1,3 млрд рублей.

«Производство на предприятии началось в начале 2025 года, за этот период было выпущено свыше 260 тыс. инженерных изделий — кранов, затворов, клапанов. Эта продукция используется в сфере ЖКХ и строительной отрасли», — рассказала Зиновьева.

Цех стал вторым объектом компании, построенным при имущественной поддержке региона. В конце 2022 года на участке, полученном без торгов, предприятие запустило производство шаровых кранов. Оба участка уже выкуплены инвестором после выполнения обязательств.

В 2026 году компания получила еще один земельный участок без торгов для строительства нового цеха. В Коломне работают четыре производственных площадки АДЛ, а также складской и логистический комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.