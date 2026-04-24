Компания «Р-Фарм» из Подмосковья получила новое показание препарата

Минздрав России зарегистрировал новое показание для препарата гофликицепт компании «Р-Фарм» — его разрешили применять у взрослых с семейной средиземноморской лихорадкой. Разработка используется для терапии тяжелых иммуновоспалительных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Минздрав России одобрил применение инновационного препарата гофликицепт (Арцерикс) у взрослых пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой (ССЛ). Это наследственное аутовоспалительное заболевание проявляется периодическими подъемами температуры, болями в животе, грудной клетке и суставах. Без лечения болезнь может привести к амилоидозу с поражением почек и других органов.

ССЛ считается наиболее распространенным наследственным аутовоспалительным заболеванием в мире. Несмотря на орфанный статус, в ряде регионов России, прежде всего в Крыму и Причерноморье, частота может достигать одного случая на 1000 человек. По оценкам экспертов, значительная часть пациентов не достигает контроля заболевания при стандартной терапии или плохо ее переносит.

Гофликицепт селективно блокирует интерлейкин-1, воздействуя на ключевой механизм развития болезни. Клинические исследования в Армении, Турции и России показали, что препарат способен снижать частоту и тяжесть приступов у пациентов с формами ССЛ, устойчивыми к стандартному лечению.

«Расширение показаний гофликицепта — важный шаг в развитии инновационного портфеля Р-Фарм. Мы последовательно работаем над созданием современных биологических препаратов, способных менять подход к лечению тяжелых иммуновоспалительных заболеваний и закрывать значимые медицинские потребности», — отметил медицинский директор Р-Фарм Михаил Самсонов.

Препарат уже применяется при идиопатическом рецидивирующем перикардите. Компания «Р-Фарм» разрабатывает лекарственные средства, в том числе на площадке в подмосковном Пущино.

