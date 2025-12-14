Компания Puma зарегистрировала в России новые товарные знаки

Анализ электронной базы ведомства показал, что Puma подала документы на регистрацию в России сразу двух товарных знаков. Из документов следует, что соответствующие запросы были направлены в Роспатент в августе 2024 года.

Решение о регистрации этих товарных знаков, действующих до августа 2034 года, было принято в октябре 2025 года. Это дает компании право на производство и реализацию в России спортивной одежды, оборудования для фитнеса, велосипедов и других товаров.

Ранее, в марте 2022 года, компания Puma приостановила поставки своей продукции в Россию и закрыла свои розничные точки на территории страны на фоне начавшейся специальной операции на Украине.

