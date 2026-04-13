Компания ПСК «Фарма» в Дубне зарегистрировала препарат от диабета

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма», работающая в ОЭЗ «Дубна», зарегистрировала новый препарат «Тирзеро Слим» для контроля сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Лекарство предназначено для взрослых пациентов и будет выпускаться на подмосковном предприятии полного цикла, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», вывела на рынок инъекционный препарат нового поколения с действующим веществом тирзепатид. Он относится к классу двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1, который считается современным методом терапии сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Препарат выпускается в формате шприц-ручки с четырьмя иглами и предназначен для пациентов старше 18 лет.

«Тирзепатид стал логичным продолжением нашей многолетней работы с эффективными препаратами для лечения диабета 2-го типа и контроля веса. По данным Международной диабетической федерации, сегодня с диабетом живут более 589 млн человек в возрасте от 20 до 79 лет. Ежегодно мы можем производить более 3 млн упаковок препарата», — сказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее в 2026 году компания зарегистрировала препарат «Саксаглиптин ПСК». Предприятие выпускает более 100 лекарственных средств в 11 формах, в том числе препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших. Завод в ОЭЗ «Дубна» работает по полному циклу и обеспечивает рабочими местами более 1100 сотрудников.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что около 80% портфеля компании составляют препараты из перечня ЖНВЛП, а предприятие занимает лидирующие позиции среди производителей ингаляционных лекарств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.