Компания Подмосковья увеличит поставки сухих молочных смесей в Таджикистан

Компания «Инфаприм», занимающаяся производством сухих молочных смесей, которые являются заменителями грудного молока, около 40% произведенной в Подмосковье продукции экспортирует в страны СНГ. Так, на сегодняшний день доля «Инфаприм» на рынке сегмента сухих смесей в Таджикистане составляет более 30%. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«В этом году компания „Инфаприм“ ввела в эксплуатацию новые площади, увеличив производственные мощности в три раза, и теперь предприятие может выпускать в год до 15 тысяч тонн заменителей грудного молока. Сейчас компания модернизирует производство энтерального питания. На территории г. о. Истра уже приступили к строительству новых корпусов. Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит 4 млрд рублей. На предприятии будет дополнительно создано около 50 рабочих мест. Завершить реконструкцию и выпустить первую продукцию на новой производственной площадке компания рассчитывает во II квартале 2026. На первом этапе предприятие сможет в год производить до 3 млн литров энтерального питания, с учетом сухих продуктов в жидком эквиваленте», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Инфаприм» более 20 лет занимается производством заменителей грудного молока, энтерального питания для детей и взрослых, а также специализированных смесей для детей, имеющих генетические заболевания. Всего — более 150 наименований продукции, которая в дальнейшем поставляется по всей России, а также экспортируется еще в 12 стран.

На сегодняшний день подмосковное предприятие является одним из крупнейших по производству детских смесей в Восточной Европе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.