Компания Подмосковья экспортировала в Узбекистан тару на 1,4 млн рублей

В Электростали компания «Инвестгрупп Атлас» при поддержке региона заключила экспортный контракт на поставку стеклянной тары для жидкостей партнерам из Узбекистана. Сумма контракта составила 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее компания вошла в число участников выставки CNR Food Istanbul, которая проходила в г. Стамбуле в августе 2023 года. Подмосковные компании стали участниками коллективного стенда Московской области, организованного для них фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Фонд взял на себя и организационные вопросы, и компенсировал расходы экспонентов, связанные с выставочной деятельностью.

Участие в выставке дало компаниям МСП возможность представить свою продукцию и познакомиться с потенциальными заказчиками. В результате представители «Инвестгрупп Атлас» познакомились с компанией из Узбекистана ООО СП «Навигул», которая специализируется на переработке овощей и фруктов, производстве продуктов питания и напитков. С подмосковной компанией представители «Навигул» заключили экспортный контракт на поставку стеклянной тары для жидкостей.

На данный момент контракт полностью реализован.

Помимо участия в международных выставках фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.