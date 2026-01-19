Компания «Пластик Он Лайн» в Пушкинском запустит производство парфюмированных спреев

Компания «Пластик Он Лайн» в городском округе Пушкинский начнет выпуск новой линейки парфюмированных спреев для дома в этом месяце, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии «Пластик Он Лайн» в Пушкинском завершаются подготовительные работы к запуску серийного производства парфюмированных спреев для дома. Решение о расширении ассортимента приняли после успешного выпуска первого спрея для одного из маркетплейсов в ноябре прошлого года. Спрос на продукцию продолжает расти.

Технологи компании уже подобрали ароматы для новой линейки, и в ближайшее время начнется выпуск спреев под собственной маркой. Руководство предприятия рассчитывает на высокий спрос.

«Пластик Он Лайн» активно расширяет ассортимент, осваивая новые производственные направления. На предприятии выпускают косметические средства, бытовую химию, дезинфицирующие средства, а также бесконтактные проездные билеты, бейджи, ленты, изделия с защитными функциями, канцелярскую и сувенирную продукцию из экокожи.

В прошлом году руководитель компании Дмитрий Кульков получил премию «Молодой промышленник года» за достижения в развитии промышленности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.