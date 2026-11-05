Компания из Солнечногорска получила золото премии Muse Design Awards

Компания «Промпарк Кенгуру Про» из индустриального парка «Есипово» получила золотую награду международной премии Muse Design Awards за канатный комплекс LIANA. Об этом 3 ноября рассказала директор по развитию предприятия Ксения Попова на спортивной площадке рядом с двумя заводами компании.

Компания «Промпарк Кенгуру Про», выпускающая спортивное оборудование с 2011 года, получила золото Muse Design Awards в сфере продуктового дизайна. Награду принес канатный комплекс LIANA для детей и подростков. По словам директора по развитию компании Ксении Поповой, аналогов ему в мире нет.

Комплекс состоит из 12 канатов корабельного типа, закрепленных на усиленных опорных столбах из анодированного алюминия диаметром 159 мм. Конструкция рассчитана на нагрузку до 15 000 кг. Модульная система позволяет создавать до девяти конфигураций.

LIANA разрабатывали вместе с детьми, чтобы они могли не только физически развиваться, но и придумывать собственные сценарии игр и тренировок. Оборудование создавали также как дизайнерский объект, вписывающийся в городской пейзаж.

Первый комплекс установили в Президентской академии в Москве. Он стал местом притяжения студентов, где можно соревноваться, проводить мероприятия и общаться. Второй комплекс недавно отправили в Благовещенск для спортивного кластера нового гостиничного комплекса на территории аэродрома.

По словам Поповой, LIANA стала для предприятия большим открытием. Ранее компания выпускала более простые геометричные комплексы Spider для детей младшего возраста. В новой разработке акцент сделали на подростках и молодежи: производитель считает, что удобные и красивые пространства для этой аудитории создают редко, в отличие от детских и взрослых площадок.

«Мы разработали отличное решение для активного досуга, за которое уверены, получим еще не одну награду», — заключила Ксения Попова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.