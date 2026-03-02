Компания из Шаховской увеличила выпуск стройматериалов на 60 процентов

Производитель пластиковых изделий ООО «Руспласт» в муниципальном округе Шаховская нарастил объемы выпуска до 800 упаковок продукции в неделю из‑за высокого спроса. Продукция предприятия поставляется в строительные магазины по всей России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ООО «Руспласт» работает в Шаховской и специализируется на производстве пластмассовых изделий для строительства и ремонта. Предприятие выпускает пластиковые плинтуса и другую востребованную продукцию. Производство организовано на современном оборудовании в специально оснащенном цехе, работу здесь обеспечивают 70 сотрудников.

В обычном режиме компания производит около 500 упаковок готовой продукции в неделю. В последний период объем выпуска вырос до 800 упаковок благодаря увеличению спроса как в округе, так и в других городах. В месяц реализуется порядка 5 тысяч единиц продукции.

Для хранения и отгрузки товаров на предприятии оборудованы три склада. Один из них связан с производственным цехом, еще два предназначены для хранения готовой продукции, что ускоряет комплектацию и поставки заказчикам. Предприятие вносит вклад в развитие промышленности и экономики округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.