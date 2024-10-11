Компания из Серпухова увеличит выпуск продукции для ж/д транспорта

Компания «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» планирует модернизировать собственное производство, чтобы выпускать высококачественную и безопасную продукцию для локомотивостроения и IT-интеграции. С этой целью предприятие обратилось за льготным займом в фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«В модернизацию производства компания инвестирует 116,8 млн рублей. Для реализации проекта подмосковный ФРП одобрил предоставление льготного займа в размере 93,4 млн рублей, что составляет 80% от общей суммы. Средства пойдут на покупку современного технологичного оборудования, его установку, настройку и другие мероприятия по подготовке к серийному производству. Модернизация завершится к концу 2025 года, в результате будет создано около 30 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Целью проекта является технологическая модернизация производства — обновление и увеличение станочного парка предприятия для расширения линейки номенклатурных групп изделий и увеличения объема производимой продукции.

Планируемый объем производимой продукции за весь период пользования займом фонда составит до 60 тыс. единиц — это практически полная линейка производимых изделий.

Компания «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» начала свою деятельность в 2001 году как поставщик комплектующих и узлов для локомотивостроения. Сегодня предприятие обладает собственным конструкторским бюро и высококвалифицированными специалистами рабочих специальностей. Ряд изделий разрабатывается на основе импортных аналогов с полной проработкой прототипа и заменой комплектующих на отечественные, либо санкционно независимые. Компания имеет ряд патентов.

Сегодня специалисты разрабатывают и производят электрооборудование для магистральных и маневровых тепловозов. В их числе — аппаратные камеры локомотивов, унифицированные пульты управления машиниста тепловоза, системы управления электрооборудованием тепловоза, и другое электрооборудование для тепловозов, а также телекоммуникационных и серверных шкафов, стоек, стеллажей и прочего оборудования. Более 7 000 секций локомотивов и вагонов оборудованы продукцией предприятия.

Подробнее ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.