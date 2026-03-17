Компания из Сергиево-Посадского округа запустила выпуск шайб

Производство шайб методом холодной штамповки запустила в феврале 2026 года компания «Новые технологии и материалы» из Сергиево-Посадского округа. Предприятие уже освоило четыре ГОСТа и изготовило первую партию изделий из стали, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Новые технологии и материалы» расширила номенклатуру металлического крепежа и начала серийный выпуск шайб. Новый этап позволит предприятию перейти от изготовления отдельных деталей к производству комплектных крепежных решений.

Сейчас предприятие готово к промышленному выпуску продукции. Освоено производство по четырем ГОСТам, диапазон типоразмеров составляет от 1,4 до 6 мм. Первая партия объемом 10 тыс. стальных шайб уже отштампована. В дальнейшем планируется расширить линейку материалов — начать выпуск изделий из латуни, дюрали и бронзы. После поступления металла компания намерена производить по 10 тыс. единиц каждого типоразмера и материала.

«Уже налажено изготовление винтов и шайб, теперь предприятие намерено освоить производство гаек», — отметил заместитель главного технолога Александр Голобоков.

Он добавил, что конечная цель — предлагать заказчикам комплект метизов, включающий винт, гайку и шайбу, рассчитанные на совместное применение.

АО «Новые технологии и материалы» выпускает комплектующие для радиотехнической промышленности, высокоточный метрический крепеж и медицинские изделия. Предприятие входит в структуру АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.