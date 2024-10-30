Компания из Сергиева Посада вышла на китайские маркетплейсы

Производитель косметической продукции из Сергиева Посада запускает продажи своей продукции на китайских торговых онлайн-площадках Pinduoduo и Industry Stock. Компания производит декоративную косметику под брендом Elian Russia, которая в дальнейшем поставляется на полки ведущих магазинов по продаже косметики и парфюмерии по всей России, а также в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала прошлого года компания выпустила на своем предприятии в Сергиево-Посадском г. о. более 20 млн единиц косметической продукции. В этом году компании удалось увеличить долю продаж декоративной косметики бренда ELIAN RUSSIA на 30%. На сегодняшний день площадь производственно-складского комплекса компании составляет 3,2 тыс. кв. м. До конца года компания планирует завершить строительство еще одного здания площадью около 1 тыс. кв. м., в котором будут располагаться современные склады для хранения сырья и готовой продукции. Также в 2025 году компания планирует увеличить площади производственных помещений примерно на 550 кв. м. Объем инвестиций в реализацию новых проектов составит 80 млн рублей. Для жителей муниципалитета будет создано 25 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Группа компаний Elian с 1999 года разрабатывает и производит косметическую продукцию под собственным брендом и под заказ — либо по рецептуре заказчика, либо разрабатывает новый продукт. Сырье для изготовления продукции на сегодняшний день компания в основном закупает у российских производителей. Перед тем, как поступить в продажу, все косметические средства проходят тщательное тестирование и контроль как в собственной лаборатории компании, так и в авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья. В России готовая продукция продается на маркетплейсах и поставляется на полки ведущих сетевых магазинов по продаже косметики и парфюмерии — «Магнит Косметик», «Золотое Яблоко», «Летуаль», «Рив Гош», а также в региональные сети и оптовые площадки.

«Наша компания производит декоративную косметику для лица, глаз и губ, а также лаки для ногтей и средства по уходу за ногтями. На текущий момент в ассортименте бренда ELIAN RUSSIA более 110 позиций. Мы постоянно работаем над разработкой новых продуктов и лимитированных коллекций. Так, например, уже в I квартале следующего года мы рассчитываем увеличить ассортимент практически до 150 наименований», — отметила генеральный директор компании Elian Ксения Бондаренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.