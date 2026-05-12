сегодня в 14:18

Компания из Щелкова вступила в проект «Производительность труда»

Производитель полимерной упаковки «Гаммафлекс» из Щелкова присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». На предприятии уже определили пилотный участок и целевые показатели, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Гаммафлекс», выпускающая полимерную упаковку, стала участником федерального проекта «Производительность труда», который реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На предприятии прошло стартовое совещание с участием специалистов регионального центра компетенций Московской области. В качестве пилотного потока выбрали производство пакетов из полимерных материалов с вырубными ручками. Рабочая группа при сопровождении экспертов РЦК планирует сократить время протекания процессов и объем незавершенного производства на 10%, а также увеличить выработку на 10%.

После отработки инструментов бережливого производства компания сможет тиражировать полученный опыт на другие участки.

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Дополнительная информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.