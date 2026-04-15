Компания из Щелкова стала партнером нацпроектов России

Компания «МЕТИЗ» из городского округа Щелково получила статус «Партнер национальных проектов России» по итогам Национальной премии «Наш вклад» и вошла в топ-20 в номинации «Крупный бизнес. Регион». Предприятие отметили за проект по подготовке протезистов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«МЕТИЗ» — российский разработчик и производитель комплектующих для протезирования, чьи мощности расположены в Подмосковье. На конкурс премии было подано 792 заявки. Компания представила проект «Поддержка системы доступной качественной реабилитации через подготовку высококлассных протезистов», который реализуется с 2012 года.

Инициатива направлена на развитие системы реабилитации через обучение специалистов протезных центров. В 2024 году проект охватил 40 городов в 39 регионах России: подготовку прошли более 60 специалистов, а 15 пациентов со сложными случаями ампутаций получили протезирование.

Экспертный совет отметил соответствие проекта задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Для нас статус „Партнер национальных проектов России“ — это подтверждение того, что системная работа по подготовке специалистов протезной отрасли и развитию качественной реабилитации имеет значение на уровне национальных приоритетов. Доступность современных протезных технологий начинается не только с производства, но и с сильной профессиональной школы», — отметил генеральный директор ГК «МЕТИЗ» Александр Орлов.

Он добавил, что компания инвестирует в обучение собственных протезистов и создание инфраструктуры для развития компетенций специалистов в регионах, что помогает повышать качество жизни людей.

