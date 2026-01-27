Компания из Подмосковья зарегистрировала новый препарат для лечения диабета

Компания «ПСК Фарма», работающая в особой экономической зоне «Дубна», зарегистрировала лекарственный препарат «Саксаглиптин ПСК». Препарат выпускается в таблетках по 2,5 и 5 мг и предназначен для взрослых с сахарным диабетом второго типа. Его применяют в дополнение к диете и физическим упражнениям для контроля уровня глюкозы в крови.

«Саксаглиптин ПСК» стал третьим препаратом в линейке глиптинов компании для лечения диабета. Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро отметила, что в прошлом году в бюджетном сегменте было реализовано более 200 тысяч упаковок саксаглиптина. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 1,9 миллиона упаковок в год, что покрывает возможный рост спроса. По словам Шапиро, стратегия компании направлена на расширение ассортимента препаратов для лечения социально значимых заболеваний, включая диабет второго типа.

Глиптины относятся к современным пероральным антидиабетическим средствам. «Саксаглиптин ПСК» может применяться как самостоятельно, так и в составе комбинированной терапии различных форм диабета второго типа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.