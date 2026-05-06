Компания из Подмосковья запустила выпуск пасты в таблетках

Компания «Пластик Он Лайн» запустила производство зубной пасты в таблетках в городском округе Пушкинский. В разработку и вывод нового продукта инвестировали около 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ГК «Пластик Он Лайн» работает в Подмосковье более 20 лет и выпускает свыше 100 наименований продукции. Запуск новой линейки стал частью расширения продуктового портфеля компании. Инвестиции в разработку и организацию производства зубной пасты в таблетках составили порядка 12 млн рублей.

«Запуск новой линейки продукции стал продолжением развития компании и увеличения продуктового портфеля», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В компании уточнили, что пасту разработали по просьбе военных. Продукт создан с нуля собственными специалистами.

«Наши лаборанты создали уникальный состав: в итоге получилась таблетка весом всего 7 граммов, а в упаковке помещается несколько таблеток общей массой 30 граммов. Такие размеры позволяют брать их с собой и использовать в походных условиях», — пояснил генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

Ранее компания также разработала полевые души для использования при ограниченном доступе к воде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.