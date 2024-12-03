Компания из Подмосковья выпускает высокойодные стабилизаторы для мороженого
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Специалистами холдинга из Красногорска запущено собственное производство высокойодных моноглицеридов из рапсового масла по новейшей полностью автоматизированной технологии. Компоненты отвечают за основную характеристику качества мороженого — взбитость, стабилизацию и сохранение мелкоячеистой структуры пены на протяжении всего срока годности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Научные исследования показали, что именно высокойодные моноглицериды из рапсового масла имеют высокий потенциал из-за большей площади молекул по сравнению с традиционно используемыми в качестве эмульгатора низкойодными моноглицеридами, которые получают в основном из пальмового масла.
Это позволяет достигнуть оптимальных характеристик мороженого: мелкоячеистой структуры воздуха с равномерным распределением и устойчивой воздушно-жировой структуры.
Ознакомиться с полным ассортиментом стабилизаторов для мороженого можно на сайте предприятия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.
«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.