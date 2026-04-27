Компания из Подмосковья внедрила маркировку на заводе в Воронеже

ГК «Каллисто» из подмосковного Дзержинского запустила систему агрегации на заводе безалкогольных напитков в Воронеже. Решение подготовило предприятие к поэкземплярному учету сладких напитков в системе «Честный знак», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Система агрегации внедрена на трех производственных линиях ООО «Глобальные напитки», входящего в структуру «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус». Предприятие выпускает более 800 млн единиц продукции в год. С 1 марта производители сладких напитков обязаны фиксировать данные о каждой единице продукции с содержанием сахара при первой отгрузке, а при дальнейшей продаже или списании передавать сведения в систему «Честный знак».

Решение полностью интегрировано в действующие линии. Алгоритмы защиты блокируют некорректные действия и исключают логический пересорт. Разделение этапов сериализации и агрегации на разные производственные заказы позволило сократить плановые остановки при смене SKU и повысить эффективность работы без простоев. Агрегация дает возможность учитывать продукцию по коду паллеты или короба вместо сканирования каждой единицы.

«Запуск агрегации стал шагом к цифровой трансформации производства и логистики. Мы сократили время перехода между заказами и адаптировали процессы без сбоев в поставках», — отметил генеральный директор завода Александр Маклаков.

«Наши технологии интегрируются в высоконагруженные линии без влияния на объем выпуска. Проект в Воронеже показывает, что к новым требованиям можно адаптироваться в штатном режиме», — подчеркнул генеральный директор ГК «Каллисто» Павел Булгаков.

