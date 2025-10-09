Компания из Подмосковья продала косметики на 7 млрд рублей

Производитель косметики «Аравия» из Подмосковья реализовал более 19 млн единиц продукции за три квартала 2025 года. Объем продаж превышает 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем продаж продукции за три квартала 2025 года достиг отметки в 7,2 млрд рублей. Продано более 19,5 млн единиц продукции. По сравнению с показателями 2024 года, рост объема торговли составил 17,9% в денежном выражении и 24,2% в штучном измерении», — сказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Лидерами продаж являются крем для лица, пенка для умывания и маска для лица. Всего компания производит более 600 наименований косметических средств. Из них более 100 наименований были разработаны и введены в продажу с начала этого года. До конца года в продажу поступит еще около 30 новинок.

Производитель косметики «Аравия» в этом году открыл новый завод в подмосковном Протвино, инвестировав в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса площадью более 9 тыс. кв. м 700 млн рублей. Земельный участок для реализации проекта был предоставлен компании в рамках региональной программы поддержки импортозамещения.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.