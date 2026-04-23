Компания из Подмосковья представила продукцию на CHINAPLAS 2026

Компания «ТПК Зедекс» из Щелкова участвует в международной выставке CHINAPLAS 2026, которая открылась 21 апреля в Шанхае. Предприятие представляет композитные материалы и полимеры собственного производства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Международная выставка CHINAPLAS 2026 начала работу 21 апреля в Шанхае. Это одна из крупнейших мировых площадок индустрии пластмасс и каучука, где ежегодно встречаются производители сырья, поставщики оборудования, а также ведущие эксперты отрасли. Участие в выставке позволяет компаниям представить разработки зарубежным партнерам и расширить экспортные возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.