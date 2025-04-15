Компания из округа Пушкинский участвует в международной выставке в «Крокус Экспо»

Уже сегодня на выставочной площадке «Крокус Экспо» стартует 12-я международная выставка контрактного производства и товаров, реализуемых под торговой маркой SobMaExpo. Товарный бренд EcoCaps от группы компаний «Пластик Он Лайн» из города Красноармейск представляет округ Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

EcoCaps — составы бытовой химии в концентрированном виде, упакованные в капсулы.

Участники выставки уже установили стенды и выставили продукцию, новинки производства ждут своего часа, чтобы их презентовали покупателям.

Менеджер товарного бренда EcoCaps Юлия рассказала о предстоящей выставке, а заодно пригласила всех посетить ее.

«Это огромный шанс познакомиться с новыми клиентами, рассказать о нашей новой продукции. На выставке мы представим нашу новую продукцию — пенку для мытья посуды с экологичным составом, жидкий утюг и многое другое. Мы гордимся тем, что разработали продукт, который зарекомендует себя на рынке и точно понравится нашим клиентам», — сказала представитель бренда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.