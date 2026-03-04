Компания из ОЭЗ «Дубна» поддержала форум «Мамы. Дети. Бизнес»

Компания ESTILAB из подмосковной ОЭЗ «Дубна» стала специальным партнером II форума-фестиваля «Мамы. Дети. Бизнес», который прошел в Москве и собрал более 1,5 тыс. участниц. В мероприятии приняла участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Форум объединил женщин-предпринимателей, экспертов и представителей власти и стал частью образовательного трека федеральной программы «Мама-предприниматель». ESTILAB организовала практическую программу для начинающих бизнес-леди. Соосновательницы компании Ирина Амосова и Мария Дьячкова провели практикум по поиску миссии бизнеса и представили бьюти-бокс с продукцией участниц трека «Косметический бренд с нуля», реализованного совместно с Минэкономразвития. В набор вошли бренды «Анапская косметика», Prima, Sarva, Puola Natura.

«В этом году форум прошел по-настоящему масштабно. Наш стенд посетили сотни девушек, и особенно ценно было встретить тех, с кем мы знакомы еще с первого фестиваля — это лучшее подтверждение того, что нам доверяют. Приятным открытием стало и то, как много пап заглядывало к нам в этот раз», — поделилась соосновательница ESTILAB Ирина Амосова.

В рамках пленарной дискуссии «Мой бизнес — мое будущее: женский взгляд» участники обсудили глобальные тренды, меры господдержки и опыт масштабирования проектов. PR-директор ESTILAB Нина Ванина модерировала открытый диалог с блогерами о продвижении в цифровой среде и современных контент-стратегиях.

По словам Татьяны Илюшниковой, сегодня женщины составляют около 40% от общего числа предпринимателей и самозанятых в России, а такие программы помогают им трансформировать идеи в устойчивые бизнес-проекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.