Компания из Мытищ представила научные площадки на фестивале в Екатеринбурге

Компания «Лебер» из Мытищ вместе с дилером «АР Групп» представила научные детские площадки на Международном фестивале молодежи — 2026 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Лебер», производственные мощности которой расположены в городском округе Мытищи, совместно с региональным дилером «АР Групп» представила научные детские площадки на Международном фестивале молодежи — 2026 в Екатеринбурге.

Посетители площадки смогут провести практические эксперименты и познакомиться с основами химии, физики и материаловедения. Участникам предложат собрать соединения из водорода, кислорода и углерода, изучить устройство полимеров, выработать электрический ток и пройти электрический лабиринт.

Оборудование «Лебер» разработал совместно с ГК «Рики» по мотивам мультсериала «Фиксики». Инженерные решения дополнены научно-популярным контентом и оформлением с героями мультсериала.

Фестиваль объединит около 10 тыс. участников из 190 стран. Научная детская площадка будет работать с 11 по 17 сентября в павильоне № 3 МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Компания «Лебер» производит детские игровые и спортивные площадки, а также реализует проекты по созданию комфортной и безопасной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.