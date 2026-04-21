Компания из Мытищ открыла детскую площадку в Дубае

Подмосковная компания «Лебер» установила детскую игровую площадку в районе Business Bay в Дубае в 2026 году. Объект расположен в 850 метрах от небоскреба Бурдж-Халифа, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Детскую площадку произвели на предприятии в Мытищах. Компания «Лебер» выпускает игровые, научные и спортивные комплексы для детей.

Новая зона в Дубае предназначена для малышей. В конструкции предусмотрены закрытые тоннели и интерактивные панели с тактильными элементами для безопасного и активного развития. При производстве использовали премиальные породы дерева, высокопрочный металл с обработкой по технологии Leber Zink Protect и материалы, устойчивые к жаркому климату.

Проект стал частью расширения присутствия бренда на Ближнем Востоке. В первом квартале 2026 года объем продаж компании в странах Персидского залива вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Появление оборудования в районе Business Bay подтверждает способность производителя интегрировать решения в инфраструктуру престижных мировых кварталов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.