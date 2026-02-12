Компания из Краснознаменска получила сертификат «Сделано в России» за римскую пиццу

Компания «Ямм-Пицца» из Краснознаменска, производящая римскую пиццу под брендом Pizzarte, получила добровольный сертификат «Сделано в России» в категории «Надежность», сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Сертификат «Сделано в России», выданный экспертами Российского экспортного центра, подтверждает соответствие продукции компании «Ямм-Пицца» высоким стандартам безопасности и качества. Производство расположено в Краснознаменске, а бренд Pizzarte сочетает классические итальянские рецепты с российскими стандартами пищевой безопасности.

Римская пицца прямоугольной формы выделяет продукцию в премиум-сегменте. Pizzarte получила высший рейтинг «Роскачества» и востребована в сегменте HoReCa, где шеф-повара отмечают стабильность теста и ресторанный вкус.

Компания активно готовится к экспансии на зарубежные рынки. В качестве пилотного направления выбраны Объединенные Арабские Эмираты. Для выхода на международный рынок проведен аудит производственных мощностей, завершается адаптация упаковки и маркировки для стран Ближнего Востока. В дальнейшем рассматривается экспорт в страны ЕАЭС и Китай.

Экспортная деятельность компании поддерживается цифровой платформой «Мой экспорт». В 2025 году «Ямм-Пицца» прошла верификацию экспортера, инициировала участие в выставке Gulfood 2026, получила страновые отчеты по рынкам ОАЭ и Саудовской Аравии, а команда прошла обучение по логистике и международным контрактам.

В компании считают, что сертификат «Сделано в России» станет конкурентным преимуществом на зарубежных рынках, подтверждая надежность поставок и технологичность производства. Сертификат выдается по пяти критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Подробности о программе доступны на сайте Российского экспортного центра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.