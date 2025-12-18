Компания из Китая рассматривает Дубну для локализации производства в России

«Так как у нас технико-внедренческая направленность, а у коллег продукция является очень наукоемкой и высокотехнологичной, это направление является подходящим для размещения в особой экономической зоне. В принципе, мы активно взаимодействуем в последнее время с Китаем, имеем контакты с многими компаниями, которые тоже хотели бы разместиться у нас в особой экономической зоне — мы ведем переговоры с ними», — отметил руководитель департамента по привлечению и взаимодействию с инвесторами АО «ОЭЗ ТВТ Дубна» Алексей Свердлов.

В рамках визита делегации рассказали об особой экономической зоне «Дубна», ее резидентах и перспективах для иностранного бизнеса. Посетили высокотехнологичные производственные компании: НПФ «Промрессурс» и ООО «Энкор». Гости остались под большим впечатлением от условий, которые предлагает производственная площадка.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.