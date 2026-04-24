Компания из Фрязина вывела на рынок аппарат «Пронто»

Группа компаний «Исток-Аудио» из подмосковного наукограда Фрязино выпустила первый в России слуховой аппарат костной проводимости в едином корпусе «Пронто». Устройство предназначено для реабилитации пациентов с нарушениями слуха и не имеет отечественных аналогов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ГК «Исток-Аудио» является одним из флагманов российского рынка слуховых аппаратов и ежегодно реализует около 80 тыс. устройств собственного производства. Новый продукт стал очередной инновационной разработкой компании.

«Слуховой аппарат костной проводимости позволит кардинально улучшить качество жизни многим пациентам и обеспечит им стабильный доступ к новейшим технологиям слухопротезирования», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Аппарат «Пронто» передает звук не по воздуху, а через кости черепа напрямую к внутреннему уху. Звуковой процессор улавливает сигнал, обрабатывает его и преобразует в вибрации, которые поступают к улитке, минуя наружный слуховой проход и среднее ухо. Такой метод позволяет компенсировать патологии, препятствующие обычному звукопроведению.

Устройство подходит в том числе для детей. Благодаря мягкому бандажу аппарат могут носить даже младенцы с диагнозом «тугоухость», что дает им возможность своевременно воспринимать звуки и развиваться без отставания от сверстников. Разработка ориентирована на пациентов, которым не рекомендованы традиционные слуховые аппараты или системы кохлеарной имплантации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.