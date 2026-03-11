Компания из Фрязина выпустит более 1000 устройств «Робин»

Подмосковное предприятие ГК «Исток-Аудио» в 2026 году планирует произвести более тысячи ассистивных устройств «Робин» для слабовидящих и незрячих людей. Систему выпускают серийно с 2023 года во Фрязине, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Устройство «Робин» предназначено для людей с глубокими нарушениями зрения, в том числе с одновременными нарушениями слуха. С 2025 года систему бесплатно выдают не только детям до 18 лет, но и взрослым — ее включают в индивидуальные программы реабилитации и передают через Социальный фонд России и фонд «Защитники Отечества».

«Это полностью отечественная разработка. Серийное производство «умного помощника» освоено с 2023 года на предприятии ГК «Исток-Аудио» в наукограде Фрязино. В этом году компания планирует произвести уже более тысячи таких устройств», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Систему разработала некоммерческая организация «АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» совместно с ГК «Исток-Аудио». Устройство оснащено видеокамерами, ультразвуковым датчиком, лазерным дальномером и датчиком освещенности. Оно определяет расстояние до препятствий, включая прозрачные, и передает информацию с помощью речи, вибрации или дисплея Брайля, а также подсказывает направление обхода.

«Робин» работает автономно без постоянного подключения к интернету, поддерживает Wi‑Fi и Bluetooth, может распознавать лица и воспроизводить текст после сканирования. Предусмотрены разные варианты крепления, что позволяет пользоваться устройством, не освобождая руки от трости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.