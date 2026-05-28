Компания из Фрязина увеличила экспорт профиля в СНГ вдвое

Производитель оконных систем Melke из подмосковного Фрязина за первые пять месяцев 2026 года поставил в страны СНГ 210 тонн продукции и удвоил долю экспорта до 10% от общего объема выпуска, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Рост экспортных поставок связан с заключением годового контракта на 150 млн рублей с одним из крупнейших дистрибьюторов оконного рынка Казахстана — компанией «Артек». После подписания соглашения доля экспорта в общем объеме производства Melke увеличилась с 5% до 10%. Партнер уже реализует продукцию во всех ключевых регионах и крупных городах Казахстана, согласованы проекты по остеклению нескольких жилых комплексов.

На первом этапе стороны применяют инновационные цветные решения собственной разработки Melke. В дальнейшем планируется расширение продуктовой линейки на новых объектах. У компании работают склады готовой продукции в Алматы, Астане и Караганде, также ведутся переговоры об открытии брендированных шоурумов.

«Увеличение экспортной доли не создаст дефицита на внутреннем российском рынке. Ежегодно производственные мощности увеличиваются на 10%. Мы регулярно закупаем новое оборудование и автоматизируем процессы», — рассказал основатель и владелец компании Владимир Петюшин.

Директор академии оконных технологий Melke Александр Макаров отметил, что зарубежных партнеров интересуют не только сами изделия, но и производственные решения компании.

«Технология нанесения цвета на оконный профиль произвела сильное впечатление. Мы провели серию обучений для оконщиков Казахстана и продолжаем развивать образовательное направление», — пояснил Макаров.

В городском округе Фрязино рядом с производственной площадкой построено новое здание академии, его открытие запланировано на лето 2026 года. Это позволит вдвое увеличить число очных курсов для монтажных бригад Московской области.

Компания Melke основана в 2019 году. Инвестиции в развитие производства превысили 2 млрд рублей. Помимо Казахстана, продукция поставляется в Беларусь, Узбекистан, Киргизию и Монголию. В 2025 году экспорт достиг 470 тонн против 192 тонн годом ранее.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.