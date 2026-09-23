Компания из Дубны представила «Лимфоблок» в ОАЭ на конгрессе хирургов

Компания «Пуль-Сар» из ОЭЗ «Дубна» представила медицинское изделие «Лимфоблок» на конгрессе американского общества хирургов в ОАЭ. Хирурги из стран Ближнего Востока заинтересовались его регистрацией в регионе, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Пуль-Сар» представила «Лимфоблок» на конгрессе американского общества хирургов в Объединенных Арабских Эмиратах. После презентации хирурги, преимущественно из стран Ближнего Востока, спрашивали о сроках регистрации изделия в их регионе.

«Главный вопрос, который звучал после нашей презентации: когда вы зарегистрируете препарат у нас?» — рассказала генеральный директор компании «Пуль-Сар» Ксения Менглет. По ее словам, интерес хирургов открывает перспективы для поставок на Ближний Восток.

«Лимфоблок» останавливает лимфорею — истечение лимфы, которое может возникать после обширных операций, в основном в онкологии. Сейчас для отвода лимфы хирурги используют дренажные трубки. Лимфоистечение может продолжаться неделями и повышать риск инфекции и тяжелых послеоперационных осложнений. Как сообщается, изделие сразу останавливает лимфорею и способствует быстрому заживлению раны; аналогов ему в мире нет.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что «Лимфоблок» уже применяют в российских медучреждениях и поставляют в Казахстан. Компания готовится к экспорту в Турцию, где изделие прошло регистрацию. Среди ближайших экспортных направлений — Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

«Пуль-Сар» работает в ОЭЗ «Дубна» с 2022 года. За это время компания сформировала технологические линии. Ее производственные мощности составляют до 500 тыс. единиц продукции в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.