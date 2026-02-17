Компания «Арнест Косметикс» из Ногинска увеличит производительность труда

сегодня в 12:42

На предприятии «Арнест Косметикс» в Ногинске прошло стартовое совещание по реализации федерального проекта «Производительность труда». Пилотным направлением выбран процесс производства лактацидов.

Рабочая группа компании совместно со специалистами регионального центра компетенций Московской области поставила задачи: сократить время производственного процесса минимум на 10%, снизить объем незавершенного производства на 15% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%.

Специалисты центра окажут содействие во внедрении инструментов бережливого производства и других механизмов федерального проекта. В дальнейшем компания планирует распространить полученный опыт на все подразделения.

ООО «Арнест Косметикс» специализируется на производстве декоративной косметики, средств ухода за кожей, волосами и личной гигиены. Присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» можно через ИТ-платформу Производительность.рф. Дополнительная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области.

Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.