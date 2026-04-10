Компания «Аравия» запустила производство дезодорантов в Протвино

Компания «Аравия» расширила продуктовую линейку и вывела на рынок дезодоранты в двух вариантах. Производство организовано на действующей площадке в Протвино. Объем первой партии составил 8 тыс. штук, продукция уже отгружена партнерам.

Запуск новой категории стал частью стратегии диверсификации бизнеса. Для этого предприятие модернизировало и доработало существующее оборудование, а также скорректировало технологический процесс под новый формат продукции.

Подготовка проекта заняла восемь месяцев. За это время специалисты разработали рецептуры и упаковку, адаптировали производственные линии и провели обучение персонала.

Поставки осуществляются в регионы России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока. В компании отметили, что будут анализировать спрос и по итогам продаж примут решение о возможном увеличении объемов выпуска и расширении ассортимента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.