Компания «Алтегра» расширяет производство антибиотиков для всеобщего доступа

«В этом году организация «Алтегра» завершила строительство цеха твердых лекарственных форм бета-лактамных антибиотиков. Инвестиции в его создание составили 200 млн рублей. В данный момент уже запущено производство первых опытных партий лекарственных препаратов. Запуск нового участка твердых лекарственных форм позволит предприятию увеличить число выпускаемых лекарственных средств до 40, а в год производить более 70 млн капсул и около 150 млн таблеток», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также Екатерина Зиновьева добавила, что после запуска нового цеха число рабочих мест на предприятии выросло до 160 человек.

Уже осенью планируется получение лицензии Минпромторга, что позволит запустить серийный выпуск новых лекарственных препаратов, и представить их в аптеках. Ранее медикаменты, выпускаемые компанией «Алтегра», применялись только в условиях медицинских учреждений, в частности — в реанимациях.

Бета-лактамные антибиотики борются с бактериальными инфекциями, используя особенную структуру для уничтожения бактерий. К бета-лактамным антибиотикам относятся, например, пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы.

«Сегодня предприятие «Алтегра» — это более 2 тыс. кв.м производственных помещений и 450 кв.м физико-химических, микробиологических и R&D лабораторий. Мы постоянно работаем над увеличением портфеля компании — на данный момент мы наладили выпуск 34 лекарственных средств, еще 24 находятся в разработке», — отметила генеральный директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.

Акционерное общество изготовляет антибиотики для лечения госпитальных и тяжелых внебольничных инфекций в урологической практике, абдоминальной хирургии, пульмонологии и реанимации.

«Корпорация «Алтегра» работает в ОЭЗ «Дубна» с 2021 года. Здесь она не только производит, но и самостоятельно разрабатывает важнейшие лекарственные средства. Продукция предприятия применяется как в России, но и в том числе за рубежом. Кроме того, компания активно привлекает к работе на предприятии молодых специалистов. Так, в рамках целевого обучения экспертов для работы на предприятии готовит университет «Дубна», — проинформировал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.