Компании стали сокращать управленческие должности из-за экономической стагнации

Экономическая стагнация приводит к сокращению управленческих позиций и снижению спроса на топ-менеджеров, тогда как спрос на сотрудников, создающих добавленную стоимость, сохраняется, рассказала финансист Наталья Ключникова, сообщает АБН24 .

Экономическая стагнация становится все более вероятным сценарием для бизнеса. Компании меняют подходы к найму и структуре управления, а рынок труда адаптируется к новым условиям.

Финансист Наталья Ключникова отметила, что организации стремятся сохранить сотрудников, которые непосредственно создают добавленную стоимость. В результате спрос на рабочий и средний персонал остается стабильным, а уровень их вознаграждения постепенно растет. При этом стагнация сильнее всего затрагивает верхний сегмент рынка труда: число специалистов и управленцев с высокими зарплатными ожиданиями увеличивается, но потребность в дорогих управленческих позициях снижается. Это приводит к уменьшению доходов на топовых должностях.

Ключникова пояснила, что многие компании сознательно сокращают управленческие структуры, считая их избыточными в условиях замедления экономики. В малом и среднем бизнесе все чаще принимаются решения о сокращении числа заместителей и управленческих уровней ради сохранения основного штата. Приоритет отдается сотрудникам, которые напрямую участвуют в создании продукта или услуги.

«В результате идея передачи операционного управления наемным менеджерам постепенно утрачивает актуальность, и собственники бизнеса возвращаются к непосредственному участию в операционной деятельности. В малом и среднем бизнесе наемный операционный менеджмент в классическом виде постепенно теряет свое значение, что отражает общую адаптацию рынка труда к периоду экономической стагнации», — заключила Ключникова.

